Американские самолеты провели очередную разведку вблизи побережья Крыма

04.04.18 09:55

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершили новые разведывательные полеты у Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 13:20 мск, в течение около восьми часов курсировал от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 650 км в час. Временами американский беспилотник приближался к берегам Крыма в районе Севастополя и Краснодарского края в районе Туапсе на расстояние около 40 км.

Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169003, также вылетевший с Сицилии, в течение трех часов курсировал вблизи морских границ Крыма. Он выполнял задание сначала вдоль южного побережья Крыма, а затем длительное время кружил над международными водами Черного моря к западу от побережья Крыма в районе Севастополя, временами приближаясь к российским берегам на расстояние около 35 км.