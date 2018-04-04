Власти компенсируют ущерб пострадавшим от паводка жителям Хакасии

04.04.18 10:08

© РИА Новости. Михаил Фомичев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Единовременную материальную помощь в размере пяти тыс. рублей получит каждый житель Хакасии, пострадавший от паводка, сообщает в среду пресс-центр регионального правительства.

"В муниципалитетах продолжается работа по подготовке списков пострадавших. На сегодняшний день в списках 357 человек, общая сумма - 1 млн 885 тыс. рублей. (...) Единовременная материальная помощь составляет пять тыс. рублей на человека, но не более 25 тыс. рублей на семью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за частично утраченное имущество полагается 50 тыс. рублей на семью. По данным властей, паводковая ситуация в регионе в целом стабильная. Однако накануне талые воды пришли в Боградский район. В селе Первомайское подтопило пять приусадебных участков, в селе Аскиз - четыре.

Подтопления остаются в Бейском районе.

Как сообщалось, с 21 марта из-за теплой погоды, интенсивного снеготаяния в Хакасии паводковая обстановка осложнилась. Талые воды подтопили низины, приусадебные участки, жилые дома, участки автодорог и мосты на территориях Абазы, Алтайского, Аскизского, Бейского, Усть-Абаканского и Ширинского районов.

С 28 марта в регионе введен режим ЧС.

В общей сложности в зоне паводка оказалось 23 населенных пункта.