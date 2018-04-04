Жители приморского села спасли почти 30 рыбаков с оторвавшейся льдины

04.04.18 10:35

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Жители приморского села Береговое в среду спасли десятки рыбаков, которые находились на оторвавшейся льдине в Амурском заливе, сообщила пресс-служба госучреждения Приморского края по ГО и ЧС.

Рыбаки позвонили спасателям и сообщили о случившемся. На помощь людям отправили катер Приморской краевой поисково-спасательной службы.

По предварительной информации, на дрейфующей льдине находилось около 30 человек.

"Однако до прибытия спасателей рыбакам помогли жители села Береговое, которые на моторных лодках доставили людей на берег", - говорится в сообщении.

Прибывшие к месту происшествия спасатели провели разведку на акватории.