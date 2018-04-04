Коми готовится к безопасному прохождению весеннего паводка

04.04.18 10:39

© РИА Новости. Сергей Паршуков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Коми проводят подготовку к безопасному прохождению весеннего паводка и эвакуации жителей во время половодья, сообщает пресс-служба главы региона.

"Работа должна быть организована по всем направлениям. Особое внимание уделите переправам. Люди должны знать о мерах предосторожности и личной ответственности в случае нарушения правил. Нельзя допустить, чтобы на водных объектах в опасный период находились дети", - отметил глава региона Сергей Гапликов на совещании.

В городах и районах республики созданы муниципальные комиссии по безопасному прохождению паводка, проводится подготовка сил и средств, завоз и создание запасов материальных и продовольственных средств в отрезаемых весенним половодьем населённых пунктах, уточняются вопросы эвакуации населения и сельхоз животных. Запланированы мероприятия по оповещению и информированию жителей о развитии паводковой ситуации.

"Мы планируем силами спасателей выставить 9 дополнительных постов для дежурства и обслуживания переправ. Это 3 поста в Прилузском районе, 2 поста в Сысольском, по одному посту в Вуктыльском районе, Сыктывкаре, Сыктывдинском и Усть-Куломском районах. Люди есть, техника есть, всё проверено", - сказал председатель комитета республики по ГО и ЧС Александр Бурцев.

Как отмечалось на совещании, в зоне подтопления в Коми могут оказаться 83 населённых пункта, более 2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 6 тыс. человек. При этом подлежит отселению более 5 тыс. человек. Наибольшее количество таких населённых пунктов в Усть-Цилемском и Корткеросском районах, а также в Усинске.

Запасы воды в снежном покрове по всей территории превышают средние многолетние значения на 10-20 %, в бассейне реки Уса - на 30-50%. Максимальные уровни воды весеннего половодья на чистой воде ожидаются выше обычных величин на 30-80 см.

По информации пресс-службы, при вскрытии рек сохраняется вероятность образования заторов льда на традиционных участках рек Печорского бассейна, но она невысока. Для оперативной передачи гидрологических данных будет задействовано 60 постоянных гидрологических постов, для анализа снегозапасов - 63 пункта наблюдений, дополнительно планируется открыть еще 7 временных гидрологических постов.