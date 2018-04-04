Ульяновский гипермаркет эвакуировали из-за коробки с температурным самописцем

04.04.18 10:45

© РИА Новости. Искандар Аминов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Эвакуация проведена в гипермаркете в Ульяновске из-за сообщения о бесхозном предмете, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления Росгвардии по региону в среду.

"Около 08:00 на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в торговом центре "Лента" Засвяжского района. Охранники обнаружили в одном из отделов коробку, из которой, по их словам, был слышен посторонний звук, напоминающий тиканье. Эвакуированы около 150 человек - персонал и посетители", - сказал собеседник агентства.

Специалисты осмотрели коробку на наличие взрывчатых веществ.

"В коробке оказался температурный самописец, угрозы не обнаружено", - добавил сотрудник пресс-службы.