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04.04.18 10:55
Около 200 человека эвакуированы из ТЦ в Саратове из-за короткого замыкания
"Вызов поступил около 11:30 по местному времени (10:30 мск - ИФ). Произошло короткое замыкание без распространения огня в магазине на втором этаже здания", - сообщил собеседник агентства.
Пожарные подразделения выехали по повышенному номеру сложности, всего прибыли на место 12 единиц техники
До приезда пожарных из здания были эвакуированы порядка 200 человек.
В региональном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пожар в торговом центре локализован.
"Удалось не допустить распространение огня, пожар в торговом центре "Триумф-молл" локализован на площади 0,5 м. кв. Предварительно пострадавших нет", - сказали в главке.
Причиной пожара предварительно стало короткое замыкание в электрощитовой.
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