Около 200 человека эвакуированы из ТЦ в Саратове из-за короткого замыкания

04.04.18 10:55

Фото с сайта ТЦ

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Короткое замыкание без последующего горения произошло в торговом центре "Триумф-Молл" в Саратове в среду, из здания была проведена эвакуация, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Саратовской области.

"Вызов поступил около 11:30 по местному времени (10:30 мск - ИФ). Произошло короткое замыкание без распространения огня в магазине на втором этаже здания", - сообщил собеседник агентства.

Пожарные подразделения выехали по повышенному номеру сложности, всего прибыли на место 12 единиц техники

До приезда пожарных из здания были эвакуированы порядка 200 человек.

В региональном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пожар в торговом центре локализован.

"Удалось не допустить распространение огня, пожар в торговом центре "Триумф-молл" локализован на площади 0,5 м. кв. Предварительно пострадавших нет", - сказали в главке.

Причиной пожара предварительно стало короткое замыкание в электрощитовой.