Петербургские ученые избавят фонтаны Петергофа от желтого налета, уменьшив жесткость воды

04.04.18 10:59

© РИА Новости. Александр Гальперин

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Санкт-Петербургского Государственного университета выяснили, как избавить фонтаны Петергофа от желтого налета, который раньше не встречался на поверхности памятников.

Как сообщает пресс-служба вуза, исследователи изучили 17 фонтанов из скульптурного ансамбля Петергофа и выяснили, почему на них образуются минералы. Работа ученых поможет понять, как избавить скульптуры от серо-желтого налета, ухудшающего вид уникальных фонтанов.

"Ученые выяснили, как остановить процесс образования серо-желтой минеральной пленки, которая появляется практически на всех материалах ансамбля - на мраморе, граните, позолоте и даже полиэфирной смоле. Этот минерал был описан в солончаках, в пещерах и других экзотических условиях, но никогда раньше его не находили на памятниках или фонтанах. К тому же ученым встретились несквегонит и лансфордит - еще более редкие в природе карбонаты магния", - сообщают ученые.

В вузе поясняют, что обычно петербургские мраморные памятники, находящиеся под открытым небом, страдают от другой распространенной проблемы - обогащенной гипсом патины. Под действием воды (постоянные дожди) и серы, которая содержится в выхлопных газах, на поверхности мрамора нередко образуется черная гипсовая корка. После череды химических реакций игольчатые кристаллы гипса буквально прорастают сквозь поверхность скульптуры, заставляя мрамор крошиться и отслаиваться.

В случае с Петергофом все оказалось совсем иначе: исследователи изучили пробы с 17 памятников ансамбля, но нигде не увидели образования привычной гипсовой корки, вместо нее - кальцит и целый набор редких минералов. Тогда эксперты решили взять пробы из водоемов, питающих фонтаны, и провести серию модельных экспериментов. В результате ученые пришли к выводу, что все дело в самой воде, обладающей повышенным содержанием карбонат-иона.

"Чаши фонтанов в какой-то момент превращаются в химические резервуары. Для образования найденных карбонатных минералов необходимы высокий pH и высокое содержание магния, однако в Петергофе одновременно такие условия нигде не выполняются. Видимо, здесь важную роль играет время: из-за колебаний температуры в течение лета в какой-то момент эти факторы все-таки сходятся. Процесс можно начать контролировать и даже практически остановить, всего лишь уменьшив жесткость воды", - объясняют ученые.

Исследование позволит подобрать определенные методы и составы для уменьшения воздействия богатой известью воды, которая идет с Ропшинских высот. Хотя полностью удалить выявленные кальцидные образования возможно только в процессе комплексной реставрации, в условиях мастерской.

"Но мы полагаем, что своевременный уход будет способствовать более медленному развитию этих образований", - отметила хранитель фонда "Скульптура" ГМЗ "Петергоф" Наталья Хадеева.