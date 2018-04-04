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Сезон развода караулов президентского полка открывается в Кремле 14 апреля

© РИА Новости. Виталий Белоусов
Москва. 4 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый сезон развода пеших и конных караулов президентского полка стартует в субботу, 14 апреля, на Соборной площади московского Кремля, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.

По традиции в церемониях принимают участие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Президентский полк - единственная в своем роде воинская часть России, личный состав которой обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе московского Кремля, а также принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В прошлом году элитный полк отметил свое 81-летие.

Традиционно развод караулов проводится в Кремле в теплое время года - с мая по сентябрь, но, как поясняли в ФСО, сроки сезона развода караулов могут быть расширены, если позволяют погодные условия.

В этом году именно такая теплая погода позволяет начать церемонию в апреле. Нынешний сезон развода караулов станет 14-м по счету.

В рамках церемониала гвардейцы выполняют различные перестроения - фигуры "крест" (символизирует знак отличия Президентского полка), "квадрат", "круг", "ступени", а также строевые приемы с оружием. Специальные строевые приемы и зрелищные элементы включены и в выступление знаменной группы.

Весьма красочным из года в год остается выступление Кавалерийского почетного эскорта: наездники на лошадях тракененской, ганноверской и русской верховой пород демонстрируют фигуры "восьмерка", "мельница", "цепочка", приемы со штатным холодным оружием.

Во время выступления гвардейцев и кавалеристов звучат старинные марши и сигналы, входивший в репертуар военных оркестров русской армии еще с ХVIII века. Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая, в свою очередь, была создана к столетию войны 1812 года.

Одно из выступлений по традиции бывает приурочено к международному Дню защиты детей, отмечаемому 1 июня. Вместе с военнослужащими Президентского полка в представлении принимают участие юные всадники из Кремлевской школы верховой езды, выступающие на пони.

Подавляющее большинство военнослужащих Роты специального караула, которые участвуют в церемонии, проходят в Президентском полку военную службу по призыву с осени предыдущего года. Они представляют разные регионы России. Программу церемонии срочники осваивают меньше, чем за три месяца.

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