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04.04.18 11:51

Недостроенные очистные сооружения незаконно запустили на севере Байкала

© РИА Новости. Мария Плотникова
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила незаконный запуск очистных сооружений в поселке Нижнеангарск, расположенном на северном берегу озера Байкал в Бурятии, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"В поселке на основании муниципального контракта ООО"Интер-Комфорт" ведутся работы по строительству очистных сооружений и сетей наружной канализации. Объект не введен в эксплуатацию, осуществляется пятый этап строительства, предусматривающий регулировку технологии и определение ее готовности. Вместе с тем, система очистных сооружений запущена и функционирует с конца февраля 2018", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, бытовые стоки после прохождения очистных сооружений попадают в канализационную насосную станцию и далее по напорному трубопроводу в точку сброса в заболоченной пойме Ангарского сора Байкала.

Генеральному директору ООО "Интер-Комфорт" внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

"Представление удовлетворено, меры по устранению нарушений приняты, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - сказано в пресс-релизе.

Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено два административных дела: по ст.7.6 (самовольное занятие водного объекта) и по ч. 1 ст. 8.42 (нарушение специального режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне) КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в уполномоченные органы.

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