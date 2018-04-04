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04.04.18 11:55
Мэром Воронежа избран Вадим Кстенин
Собеседник агентства уточнил, что кандидатуру В.Кстенина поддержали 25 депутатов, его конкурент Руслан Кочетов набрал пять голосов. Еще пять бюллетеней признали недействительными.
Как сообщалось, изначально желание побороться за пост мэра Воронежа изъявили шесть человек.
20 марта конкурсная комиссия провела публичное собеседование среди кандидатов, по его итогам в финал конкурса прошли два участника, набравшие наибольшее количество баллов - исполняющий обязанности главы города В.Кстенин и депутат гордумы Р.Кочетов.
Предыдущий глава Воронежа Александр Гусев победил на выборах 8 сентября 2013 года. 25 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил врио главы региона А.Гусева. Обязанности главы Воронежа вместо него стал исполнять первый заместитель главы горадминистрации В.Кстенин.
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