Ростуризм обязал принимающие ЧМ-2018 регионы предоставить планы размещения болельщиков

04.04.18 11:59

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Ростуризм обязал правительства Мордовии, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей предоставить до 6 апреля планы размещения в гостиницах и иных средствах размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Накануне чемпионата мира по футболу 2018 в регионах, принимающих матчи, необходимо создать благоприятные условия для пребывания болельщиков с учетом организации их размещения и способов перемещения. В связи с этим необходимо вплотную заняться вопросами организации планов размещения болельщиков в гостиницах, предоставить в Ростуризм информацию о количестве проданных билетов и планах размещения туристов", - сказал глава Ростуризма Олег Сафонов, слова которого приводятся в сообщении.

Правительства регионов, принимающих ЧМ-2018, должны предоставить данные по организации свободного времени иностранных гостей после завершения матчей и до их отъезда из города, информацию о схеме распространения раздаточных материалов на иностранных языках для болельщиков и отчет о деятельности волонтеров в период проведения матчей чемпионата.