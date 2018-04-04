Турция помогла РФ предотвратить теракт в новогодние праздники

04.04.18 12:07

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Информация от турецких спецслужб позволила предотвратить теракт в РФ на новогодних праздниках, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - сказал он на конференции по международной безопасности в Москве.

"В это же время удалось предотвратить еще одну атаку - благодаря информации, полученной от турецких партнеров", - продолжил А.Бортников.

По его словам, "были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан, то есть сотни жизней не пополнили ранее названную мною цифру в 152 тысячи".

Он также пообещал надежную антитеррористическую защиту предстоящего в РФ чемпионата мира по футболу.

"Летом Россия принимает чемпионат мира по футболу. Рассчитываем, что наше взаимодействие со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств в рамках организации антитеррористической защиты предстоящего мероприятия будет столь же эффективным , как и в прошлые годы, когда совместными усилиями была обеспечена безопасность Олимпиады в Сочи и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года", - сказал А.Бортников.