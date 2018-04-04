С двух голов на одну: Екатеринбургом будет управлять "сильный", но назначаемый мэр
  
По образу и подобию: "КАМАЗ" создает в Димитровграде индустриальный парк по аналогии с камским
   
Весна приплыла: вторую волну паводков ждут в ближайшие дни в Волгоградской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
04.04.18 12:11

ЕГЭ по обществознанию и литературе досрочно сдадут более 20 тыс. школьников

© РИА Новости. Сергей Орлов
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Досрочно сдавать ЕГЭ по обществознанию и литературе в среду будут свыше 23 тысяч человек, сообщили в Рособрнадзоре.

"Заявление на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) досрочного периода по обществознанию и литературе подали свыше 23 тысяч человек. 4 апреля работу будут писать, в основном, выпускники прошлых лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечают в ведомстве, ЕГЭ по обществознанию досрочного периода планируют сдавать около 18,7 тысячи человек. Для проведения экзамена будет задействовано 167 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Что касается экзамена по литературе, то заявления на его сдачу в досрочный период подали около 4,5 тысячи человек, экзамен пройдет в 135 ППЭ.

В Рособрнадзоре напомнили, что экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 - с развёрнутым. На выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Экзаменационная работа по литературе также состоит из двух частей, но включает в себя 17 заданий, 12 из них - с кратким ответом, 5 - с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе - 32 балла.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это последние экзамены, которые участники ЕГЭ 2018 года сдают в досрочный период. Резервный день для сдачи предметов - 9 апреля.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 апреля 2018 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.04.18 14:41
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено в связи с пожаром в ТЦ "Персей"
.
  04.04.18 13:43
Координировать тушение пожара в ТЦ "Персей" будет глава столичного МЧС
.
  04.04.18 11:57
Сезон развода караулов президентского полка открывается в Кремле 14 апреля
.
  04.04.18 09:59
Почти 40 застройщиков Москвы получили с начала года заключения о соответствии долевому законодательству
.
  04.04.18 09:48
Два десятка детсадов построят в "новой" Москве за два года
.
  04.04.18 09:45
В Москве на ряде пешеходных переходов установили кнопки для включения зеленого света
.
  04.04.18 09:16
Военные Московского гарнизона с 9 апреля будут одеваться по-летнему
.
  03.04.18 17:07
"Шереметьево" 10 апреля запускает стойки tax free
.
  03.04.18 13:33
Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ откроют после реставрации в конце апреля
.
  03.04.18 12:13
Московские таксисты пообещали не повышать расценки в Пасху


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket