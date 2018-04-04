ЕГЭ по обществознанию и литературе досрочно сдадут более 20 тыс. школьников

04.04.18 12:11

© РИА Новости. Сергей Орлов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Досрочно сдавать ЕГЭ по обществознанию и литературе в среду будут свыше 23 тысяч человек, сообщили в Рособрнадзоре.

"Заявление на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) досрочного периода по обществознанию и литературе подали свыше 23 тысяч человек. 4 апреля работу будут писать, в основном, выпускники прошлых лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечают в ведомстве, ЕГЭ по обществознанию досрочного периода планируют сдавать около 18,7 тысячи человек. Для проведения экзамена будет задействовано 167 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Что касается экзамена по литературе, то заявления на его сдачу в досрочный период подали около 4,5 тысячи человек, экзамен пройдет в 135 ППЭ.

В Рособрнадзоре напомнили, что экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 - с развёрнутым. На выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Экзаменационная работа по литературе также состоит из двух частей, но включает в себя 17 заданий, 12 из них - с кратким ответом, 5 - с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе - 32 балла.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это последние экзамены, которые участники ЕГЭ 2018 года сдают в досрочный период. Резервный день для сдачи предметов - 9 апреля.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 апреля 2018 года.