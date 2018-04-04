Дегазацию в 2018 году проведут на пяти мусорных полигонах Подмосковья

04.04.18 12:14

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Систему активной дегазации планируется установить еще на пяти мусорных полигонах Подмосковья в текущем году, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"В целом, в рамках проведенных исследований в 2017-ом и начале 2018 года, у нас пять полигонов на сегодняшний день, помимо тех, что я назвал, будет активно дегазировано. Это "Воловичи" (Коломенский район) - заключается договор, "Малая Дубна" (Орехово-Зуевский район), "Непейно" (Дмитровский район), "Шатурский" (Шатурский район) и "Торбеево" (г.о. Люберцы). Все эти полигоны проведут соответствующую дегазацию в этом году", - сказал А.Коган на пресс-конференции в Москве.

По его словам, еще на пяти действующих полигонах в регионе будет создана система пассивной дегазации.

"Пассивная дегазация - это бурение скважин и простой фильтр, который может справиться с тем объемом газа, который выходит из скважин. Если это невозможно сделать, то ставится активная дегазация, которая термически обезвреживает на 99% свалочный газ", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье действующими остаются 15 мусорных полигонов.