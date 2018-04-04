|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.04.18 12:18
Около 13,5 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварии на ЛЭП
"4 апреля с 10:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят массовые аварийные отключения. Без электроснабжения остались около 13 500 человек", - сообщает ведомство.
В свою очередь представитель Дагестанской сетевой компании Александра Дудченко сообщила агентству "Интерфакс-Юг", что без электричества из-за аварии на линиях электропередачи остались жители трех горных районов Дагестана.
"Частично без света остались жители Тляратинского, Гунибского районов и Бежтинского участка. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказала Дудченко.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket