Около 13,5 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварии на ЛЭП

04.04.18 12:18

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Дагестане, нарушенное из-за непогоды, сообщает Минэнерго России.

"4 апреля с 10:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят массовые аварийные отключения. Без электроснабжения остались около 13 500 человек", - сообщает ведомство.

В свою очередь представитель Дагестанской сетевой компании Александра Дудченко сообщила агентству "Интерфакс-Юг", что без электричества из-за аварии на линиях электропередачи остались жители трех горных районов Дагестана.

"Частично без света остались жители Тляратинского, Гунибского районов и Бежтинского участка. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказала Дудченко.