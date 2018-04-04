Росавиация временно приостановила летный сертификат Псковавиа, может снять ограничения в мае

04.04.18 12:33

Фото с сайта авиакомпании

апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) временно приостановило действие летного сертификата авиакомпании "Псковавиа", сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

По словам вице-губернатора, такое решение принято в рамках мероприятий по выводу авиапредприятия из кризиса.

"По факту компания уже продолжительное время не осуществляет перелеты. Сейчас мы действуем по "дорожной карте" вывода компании из предкризисного состояния, поэтому врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Росавиации Александр Нерадько договорились о добровольной приостановке действия летного сертификата на время мероприятий по оздоровлению авиапредприятия", - сказал он.

Планируется, что в середине мая действие летного сертификата "Псковавиа" будет восстановлено, добавил А.Кузнецов.

Вице-губернатор напомнил, что по распоряжению врио губернатора был избран новый совет директоров компании, разработана "дорожная карта" по ее стабилизации, а также установлен максимальный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета выделены субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов в общей сложности на сумму 37 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в январе 2014 года указом президента РФ акции ОАО "Псковавиа" были переданы в собственность Псковской области с целью развития региональной авиакомпании и привлечения администрацией Псковской области инвестиций в размере 1,212 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэропорта Пскова и развитие "Псковавиа" на условиях государственно-частного партнерства, но проект реализовать не удалось.