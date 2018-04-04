ОЗХО по существу ответила только на один вопрос Москвы по "делу Скрипаля"

04.04.18 13:09

© РИА Новости. Александр Алпаткин

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Организация по запрещению химического оружия направила ответ на вопросы Москвы по делу Скрипалей, ответив по существу только на один из них, сообщается в Твиттер-аккаунте постпредства РФ при ОЗХО.

"Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один вопрос", - говорится в сообщении постпредства.

Как сообщалось, Россия направила конкретные вопросы в технический секретариат ОЗХО, а также британским и французским коллегам по поводу отравления экс-сотрудника ГРУ С.Скрипаля.

Исполнительный совет ОЗХО в среду проводит созываемую по инициативе РФ специальную сессию, посвященную кризису вокруг отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Встреча должна была начаться в Гааге в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Обсуждение инцидента в Солсбери идет третьим пунктом расписания сессии - после ее открытия и принятия повестки.

Известно также, что делегация Великобритании при ОЗХО подвергла критике предложение Москвы о проведении совместного российско-британского расследования "дело Скрипалей".

"Предложение России о проведении совместного британо-российское расследования инцидента в Солсбери несет негативный характер. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уклониться от вопросов, на которые должны ответить российские власти", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Исполнительный совет ОЗХО в среду проведет созываемую по инициативе РФ специальную сессию, посвященную кризису вокруг отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По итогам сессии должен быть принят итоговый отчет. Само заседание Исполнительного совета пройдет в закрытом режиме.