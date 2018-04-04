Власти Пензы эвакуируют жильцов разрушающейся пятиэтажки, введен режим ЧС

04.04.18 13:14

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в Пензе в связи с частичным обрушением кирпичной кладки жилого дома на улице Кулибина, признанного аварийным.

На сайте администрации города в среду сообщается, что обрушение произошло накануне вечером.

Это уже второй подобный инцидент: в феврале этого года у дома также частично обрушилась кирпичная кладка. После этого некоторые жильцы в конце марта написали заявления на переселение в маневренный фонд, а в настоящее время принято решение об эвакуации оставшихся жителей.

По данным администрации, в настоящее время санаторий им. Володарского готов предоставить жильцам площади для временного пребывания, бесплатное питание. В свою очередь власти Пензы поручили подготовить грузовой транспорт и персонал, который будет помогать жильцам в переезде.

В пятиэтажке планируется отключить подачу бытового газа и электричества, в первую очередь, в помещениях, которые сильно разрушены.

На местах обрушения будут установлены турникетные ограждения. Местные власти планируют установить пропускной режим на территорию дома, чтобы обеспечить сохранность личных вещей жильцов.

В свою очередь на сайте региональной прокуратуры сообщается, что ведомство даст оценку законности действиям органов местного самоуправления по плановым срокам расселения дома.

"В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее областная прокуратура сообщала, что этот многоквартирный дом был признан аварийным в 2015 году, срок отселения собственников был определен до 31 декабря 2026 года. В марте 2017 года по требованию прокуратуры сроки были снижены на два года.