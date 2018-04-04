Координировать тушение пожара в ТЦ "Персей" будет глава столичного МЧС

04.04.18 13:43

© РИА Новости. Варвара Гертье

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов прибыл на место пожара в ТЦ "Персей для детей", сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Для координации действий на место пожара прибыл начальник столичного главка МЧС И.Денисов", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Москве агентству сообщили, что из здания ТЦ было эвакуировано 115 человек.

"Информация о пострадавших не поступала. Открытое горение ликвидировано", - сообщили в пресс-службе.