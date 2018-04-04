Москва признает "дело Скрипалей" провокацией, если Лондон не ответит на вопросы РФ

04.04.18 14:32

© РИА Новости. Сергей Гунеев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва сочтет "дело Скрипалей" целенаправленной провокацией спецслужб Великобритании и США, если Лондон не даст конкретные ответы на российские вопросы, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы, как известно, направили список конкретных вопросов британской стороне и будем добиваться конкретных ответов на них, а не рассуждений в духе "highly likely", - заявил Д.Полянский в ходе общеполитической дискуссии сессии Комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорке.

"В противном случае будем исходить из того, что здесь имеет место целенаправленная провокация британских и американских спецслужб", - подчеркнул российский дипломат.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с "Интерфаксом" назвал ответы, полученные в последние сутки от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) относительно инцидента со Скрипалями, крайне формальными и не представляющими реакцию на претензии РФ. Тем не менее они взяты в проработку.

"Я хочу сказать, что какие-то ответы (от ОЗХО - ИФ) за последние сутки мы получили. Содержание этих ответов взято в проработку", - сказал С.Рябков в среду.

Он добавил, что "после первого прочтения можем сказать, что эти ответы крайне формальные и по большому счёту не представляют собой реакции на наши претензии".

"Наши претензии сводятся к тому, что расследование с задействованием экспертов технического секретариата ОЗХО ведётся совершенно нетранспарентно", - отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, "наши призывы делиться информацией остаются по сути дела призывами, фактически игнорируются, но мы будем продолжать настаивать на необходимости внесения полной ясности в ситуацию".

Он отметил, что "вопросы задавались не только техническому секретариата ОЗХО, но и правительствам Великобритании и Франции. От них ответов нет в принципе". "Это только добавляет нам убеждённости, что в данном случае речь идёт о грубой, очень масштабной провокации", - сказал С.Рябков.