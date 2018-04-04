Три местных автодороги подтоплены паводком в Липецкой области

04.04.18 14:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Подъем воды в реке Быстрая Сосна привел к подтоплению участка дороги в районе населенного пункта Пятницкое Измалковского района Липецкой области, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по региону.

К полудню уровень воды на 50 см превысил уровень дорожного полотна, движение транспорта по участку прекращено. Из-за подъема воды в реках Дон и Олым на 5 см превышен уровень дорожного полотна в районе населенных пунктов Красная Заря Данковского и Казинка Долгоруквоского районов, движение транспорта прекращено.

При этом, говорится в сообщении, во всех случаях жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется в повседневном режиме по объездным дорогам с плечом от 10 км до 68 км.