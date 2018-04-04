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Весна приплыла: вторую волну паводков ждут в ближайшие дни в Волгоградской области
 
 
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В Волгоградской области из-за паводков вводится режим ЧС

© РИА Новости. Денис Абрамов
4 апреля. Interfax-Russia.ru - На территории Волгоградской области по решению губернатора вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с тяжелой ситуацией с паводками.

"С учетом неблагоприятного прогноза и ожидаемой второй волной паводка мной принято решение ввести на территории Волгоградской области режим ЧС", - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он пояснил, что в ближайшие дни власти региона ожидают вторую волну паводка в ряде районах Волгоградской области. "Мы ожидает в течение ближайших 10 дней вторую волну в ряде районов области", - сказал А.Бочаров. По словам губернатора, в ряде районов первая волна паводка пошла на убыль.

"На территории сложилась сложная обстановка, нам необходимо предпринимать дополнительные меры, потому что в ближайшие дни еще в 5-6 муниципалитетах могут быть затоплены дома и новые территории", - сказал АБочаров, добавив, что "со стороны Саратовской и Воронежской области вода пойдет к нам".

По данным МЧС России, на территории четырех районов - Кумылженского, Фроловского, Еланского районы и Михайловского городского округа в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, 790 жилых домов с населением более 2,1 тыс. человек, в том числе 396 детей и 2,6 тыс. придомовых территорий.

Отселены 359 человек, в том числе 105 детей, из них 41 человек, в том числе 11 детей, размещены в пунктах временного размещения. В зоне подтопления работает группировка МЧС из Волгоградской и Саратовской областей, Донского спасательного центра. В готовности к реагированию находятся аэромобильные группировки ГУ МЧС России по республике Калмыкия, Астраханской и Воронежской областям.

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