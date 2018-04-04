Более 20 населенных пунктов Волгоградской области могут попасть в зону затопления

04.04.18 14:40

© РИА Новости. Денис Абрамов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - До 22 населенных пунктов Волгоградской области могут быть затоплены по прогнозу местных властей, сообщил начальник областного управления МЧС России Олег Гребенюк.

"Согласно прогнозу и возможному ухудшению паводковой ситуации, может быть затоплено до 22 населенных пунктов", - сказал О.Гребенюк в среду.

Решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на выездном заседании правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Владимира Пучков на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.