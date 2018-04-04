Житель омского поселка "заминировал" банк, не желая возвращать кредит

04.04.18 16:18

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Омской области, который сообщил о ложном минировании отделения банка, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Омской области.

Звонок с информацией о взрывном устройстве в отделении банка на улице Щербанева в центре Омска поступил вечером 3 апреля. На место прибыли экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудники полиции. Сотрудники были эвакуированы, территория вокруг банка оцеплена.

"Тщательный осмотр кабинетов показал отсутствие взрывчатых веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении.

По установленным полицией сведениям, звонившим оказался житель Таврического района, туда была направлена группа задержания Росгвардии. Прибыв на место, специалисты нашли мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

"По полученным сведениям, житель поселка Таврическое, оформивший кредит в данном банке, после неудачных разбирательств по поводу условий возврата денежных средств, совершил анонимный звонок на телефон горячей линии банковской организации и дал ложную информацию о минировании", - отмечает ведомство.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".