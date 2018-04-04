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04.04.18 16:22

Авиакомпания "Победа" временно приостановила полеты в Нальчик из-за небезопасного состояния аэродрома

© РИА Новости. Нина Зотина
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сообщила о небезопасном состоянии аэродрома в аэропорту Нальчика.

"Победа" приостанавливает полеты в аэропорт Нальчика из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов. Полеты в Нальчик не будут возобновлены до полного устранения нарушений", - говорится в сообщении перевозчика.

Пассажиров отмененных рейсов "Победа" обещает доставить в аэропорт Минеральных Вод, откуда будет обеспечен бесплатный трансфер в Нальчик. По желанию клиентов может быть оформлен полный возврат средств.

"Авиакомпания "Победа" выполняет полеты в Нальчик из Москвы и Санкт-Петербурга с 2016 года. После обращений пилотов с указанием на небезопасное состояние аэродромной инфраструктуры специалисты компании провели проверку взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек и выявили несоответствие требованиям П.2.37 ФАП-262. В частности, было выявлено частичное разрушение покрытия ИВПП, наличие выбоин, раковин и трещин", - сообщает авиакомпания.

29 марта компания направила телеграмму в Росавиацию "с просьбой сообщить позицию ведомства о соответствии состояния искусственного покрытия ВПП и дать ответ о снижении рисков до приемлемого уровня". "Однако ответ ведомства получен не был. 3 апреля авиакомпания направила повторную телеграмму с просьбой предоставить ответ до 12:00 мск 4 апреля, ответ на которую также не получен", - заявили в "Победе".

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