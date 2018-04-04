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04.04.18 16:21
Сотни оленей погибли в тундре на Ямале, предположительно, от голода
Зафиксирована гибель 400 оленей оленеводческого предприятия. Также погибли животные и у оленеводов-частников.
На место выезжала рабочая группа специалистов, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Ветеринарные врачи провели осмотр оленей, признаков инфекционных заболеваний не выявлено.
Участники экспедиции также установили, что в северной части полуострова Ямал поиск корма для животных осложняют затяжные морозы с сильными ветрами, пастбища оскудели, поскольку растения после январской оттепели вмерзли в почву. Кроме того, из-за 40-дневных морозов и сильных ветров образовался слой наста толщиной до 15 см, затруднивший доступ оленей к корму.
Тем не менее, отмечается в сообщении, нынешняя ситуация не сопоставима с падежом оленей 2014 года.
Как сообщалось, в 2014 году из-за обильных снегопадов и ледяного дождя в ЯНАО олени не могли добраться до корма под снегом. В результате от истощения погибло более 70 тыс. животных.
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