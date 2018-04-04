МИД РФ настаивает на невиновности экипажа сейнера "Норд", который 25 марта задержали власти Украины

04.04.18 16:51

Фото со страницы Facebook погранслужбы Украины

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Временному поверенному в делах Украины в РФ вручена нота протеста в связи с неправомерным задержанием российского рыболовного судна "Норд", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в российской столице в среду.

"3 апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в РФ, ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", - сказала М.Захарова.