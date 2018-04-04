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04.04.18 16:59

Падение темпов вылова рыбы ускорилось из-за штормов и льдов на Дальнем Востоке

© РИА Новости. Виталий Аньков
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Рыбаки РФ к 4 апреля выловили 1,39 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 1,2% (на 16,4 тыс. тонн) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Темпы падения вылова ускорились в два раза. По данным на 28 марта падение составляло 0,6%

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Росрыболовства, снижение вылова связано со штормовой и ледовой обстановкой в основном в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

На этот бассейн приходится до 60% вылова рыбы. К 4 апреля здесь выловлено 1 млн тонн рыбы. Отставание от показателей прошлого года составило 39,2 тыс. тонн. В частности, вылов минтая снизился на 47,5 тыс. тонн, до 836,6 тыс. тонн.

В Северном бассейне выловлено 213,3 тыс. тонн рыбы, что на 77,1 тыс. тонн меньше прошлогоднего. Вылов трески увеличился на 19,5 тыс. тонн, до 108 тыс. тонн, пикши - снизился на 9,6 тыс. тонн, до 28,7 тыс. тонн.

Рыбаки Западного бассейна увеличили вылов на 4,3 тыс. тонн, до 31,6 тыс. тонн. В частности, балтийской сельди добыто 8 тыс. тонн (на 0,4 тыс. тонн больше).

В Азово-Черноморском бассейне вылов снизился на 8,9 тыс. тонн, до 23,4 тыс. тонн. В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки добыли 1,8 тыс. тонн против 7,2 тыс. тонн годом ранее.

В зонах иностранных государств российские рыбаки выловили 78,5 тыс. тонн рыбы, что на 6,3 тыс. тонн меньше прошлогоднего. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи снизился до 31,9 тыс. тонн против 69,8 тыс. тонн в прошлом году. Снижение вылова связано с сокращением количества судов на промысле, поясняет Росрыболовство.

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