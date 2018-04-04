РФ и исполнительный совет ОЗХО отстранены от расследования "дела Скрипаля"

04.04.18 17:20

© РИА Новости. Александр Натрускин

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Группа экспертов ОЗХО посетила Великобританию, однако не поделилась сведениями с Исполнительным советом организации, что абсолютно ненормально, заявил на заседании Исполнительного совета представитель делегации РФ, замминистра промышленности и торговли, замглавы госкомиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов.

"Великобританию посетила группа экспертов ОЗХО. Чем конкретно занимались специалисты организации, остаётся неясным. Исполсовет находится в неведении (относительно) происходящего", - сказал он.

"В техсекретариате ОЗХО заявляют, что могут поделиться имеющимися в его распоряжении сведениями лишь с согласия британской стороны. Это абсолютно ненормальная - я бы даже сказал больше: подрывающая целостность нашей организации - ситуация", - добавил Г.Каламанов.

По его словам, Россия на деле "полностью отстранена от информации по этому случаю (инцидент в Солсбери - ИФ)". "Отстранен от этого и Исполсовет ОЗХО", - сказал Г.Каламанов.

Кроме того, отметил Каламанов, в отношений Сергея и Юлии Скрипалей были осуществлены действия, по характеру напоминающие террористический акт с применением химоружия, заявил на заседании Исполнительного совета ОЗХО представитель делегации РФ.

"Учитывая озвученные российским экспертом факты разработок химических токсичных веществ в мире, в также сокрытие Великобританией доказательств расследования, отказ в консульском доступе к пострадавшим российским гражданам, считаем, что в отношении российских граждан были осуществлены действия, по своему характеру напоминающие террористический акт с применением химического токсического вещества", - сказал Г.Каламанов.

Москва предложила для расследования инцидента в Солсбери создать экспертный механизм на базе ОЗХО, надеется на одобрение предложения и готова начать работу с 5 апреля.

"Учитывая "неприязненные отношения" британцев к нам, сразу скажем, что мы выражаем готовность к разным вариантам: не хотите взаимодействовать с нами напрямую, давайте делать это опосредованно, например, в рамках созданной по решению исполнительного совета многосторонней экспертной группы с подключением специалистов заинтересованных стран", - сказал он. По словам Г.Каламанова, РФ и Великобритания могли бы включить в группу приятных себе экспертов.

"Мы готовы идти настолько далеко, насколько это возможно. На столе - проект решения, который является конструктивным и нацелен на решение проблемы", - отметил он.

"Если исполсовет сочтёт его приемлемым и мы примем решение, то его можно было бы начать воплощать уже с завтрашнего дня", - добавил он.