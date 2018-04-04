Губернаторский дом в Тобольске, где в ссылке жила семья Николая II, станет музеем царской семьи Романовых

04.04.18 17:20

© РИА Новости. Сергей Пятаков

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Музей семьи императора Николая II откроется в Тобольске (Тюменская область) 28 апреля, сообщается на сайте Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Музей, экспонаты для которого собирались на протяжении многих лет, будет расположен в Губернаторском доме, где с августа 2017 по апрель 1918 года в ссылке жила императорская семья Романовых.

Посетители музея увидят немало уникальных предметов и документов, связанных с семьей Николая II.

"Жемчужинами коллекции являются плакетка (медаль) из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, а также подаренный им Тобольскому музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири", - отмечается в сообщении.

Кроме того, среди экспонатов - семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая императрице, и Евангелие с ее со штампом и подписью.

Посещение музея войдет в экскурсионную программу туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и департаментом потребительского рынка и туризма и департаментом культуры Тюменской области.

Здание Губернаторского дома было построено как купеческий особняк. С 1828 года по 1917-й дом являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора, Тобольского губернатора.

Николай II с семьей был направлен в Тобольск по решению Временного правительства летом 1917 года.