Еще один район Волгоградской области попал в зону паводка, планируется подрыв льда на реке

05.04.18 09:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В зону паводка в Волгоградской области попал еще один муниципалитет - Киквидзенский район, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"На территории Волгоградской области по состоянию на 8.00 мск четверга в зоне паводка находятся Фроловский городской округ, город Михайловка, Еланский, Кумылженский и Киквидзенский районы", - сказал Д.Уланов агентству "Интерфакс-Юг".

Он отметил, что наиболее сложная ситуация остается в Еланском и Киквидзенском районах. В остальных муниципалитетах обстановка стабилизируется.

"Вчера пиротехнический расчет ГУП "Волгоградвзрывпром" провел подрывные работы в русле реки Вязовка в Еланском районе. Благодаря этому уровень воды снизился на 15 сантиметров. Сегодня подрыв льда планируют провести в Киквидзенском районе", - сообщил Д.Уланов.

По его словам, всего в настоящее время частично подтопленными остаются 27 населенных пунктов - 2655 придворовых территорий, 789 домовладения, в которых проживают 2221 человек, из них 353 детей. В регионе развернуто 16 пунктов временного размещения, общей вместимостью 3225 человек, где в настоящее время находятся 39 человек, включая 18 детей. Всего отселено 328 человек, из них 65 детей, большинство из них остаются у родственников.

"Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов и других необходимых средств. При необходимости проводится эвакуация крупного рогатого скота, домашних животных и птиц", - добавил собеседник агентства.

Общая группировка сил и средств, задействованных в борьбе с последствиями паводка, составляет 753 человека, 213 единиц техники, в том числе 22 плавсредства. Подразделения МВД охраняют общественный порядок.

Ранее сообщалось, что в среду в связи с паводком на территории всей Волгоградской области введен режим ЧС.