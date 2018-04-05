Театры из Киргизии, Казахстана, Грузии и Эстонии покажут свои постановки по русской классике в Петербурге

05.04.18 09:22

© РИА Новости. Алексей Майшев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В петербургском "Балтийском доме" в четверг открывается XX Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

5 и 6 апреля состоится II съезд Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. Руководители, режиссеры и актеры русскоязычных театров обсудят итоги работы за прошедший год, примут участие в пленарном заседании, в презентациях проектов и фестивалей русскоязычных театров, а также познакомятся с новыми именами молодых режиссеров Петербурга.

Основной темой фестиваля стала русская классика и ее интерпретации ведущими русскоязычными театрами стран ближнего и дальнего зарубежья. В мероприятиях примут участие театральные коллективы, которые стояли у истоков фестиваля.

Открывает основную программу Государственный национальный русский театр драмы им. Ч.Айтматова (Киргизия), который представит на фестивале эпическую драму "Демон" по произведениям М.Лермонтова в постановке российского режиссера Владимира Панкова.

Государственный академический русский театр драмы им. М.Горького (Астана, Республика Казахстан), который постоянно принимает участие в фестивале, покажет спектакль "Евгений Онегин" по роману А.Пушкина в постановке российского режиссера Юрия Квятковского.

Старейший русский театр за пределами России - Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А.Грибоедова (Грузия) представляет моноспектакль "Я - Николай Гумилев!" о судьбе поэта, жизнь которого неразрывно связана с Петербургом.

Русский театр Эстонии (Таллин) привезет в Санкт-Петербург премьерный спектакль "Русские сны" по роману А.Понизовского "Обращение вслух" в постановке нового художественного руководителя театра Филиппа Лося.

Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.Аронецкой (Тирасполь) продемонстрирует спектакль по рассказам Л.Андреева "Черный квадрат" главного режиссера Дмитрия Ахмадиева.

Петербуржцы также увидят спектакль "В небеса" Государственного молодежного театра "С улицы Роз" (Кишинев, Молдавия). Он создан художественным руководителем театра Юрием Хармелиным по произведениям известного русского писателя Даниила Хармса в яркой театральной манере.

Режиссер Бахтияр Хамидов и Академический государственный русский драматический театр Узбекистана (Ташкент) предложит зрителям свою интерпретацию знаменитой комедии Н.Гоголя "Ревизор".

Даугавпилсский театр (Латвия) представит спектакль "Голый король" по сказкам Е.Шварца и В.Гауфа. Режиссер Олег Шапошников определил жанр постановки как "сюжеты из жизни одного государства".

В афише представлены спектакли двух театров, которые впервые участвуют в программе. Зрители смогут увидеть еще одну оригинальную версию "Ревизора", которая познакомит петербургских зрителей с Карагандинским государственным русским драматическим театром имени К.Станиславского (Казахстан). Впервые в программе участвует Израильский ТЮЗ со спектаклем для семейного просмотра "Сказка о рыбаке и рыбке" А.Пушкина, режиссеры Олег Когут и Шауль Тиктинер.

Подарком для всех зрителей и участников фестиваля станет премьерный показ спектакля театра-фестиваля "Балтийский дом" "Театральный роман" по произведению Михаила Булгакова в постановке Леонида Алимова, где занята практически вся труппа театра.

Молодые актеры из Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровья, Узбекистана приедут в Петербург за неделю до начала основной программы и под руководством режиссера и актера Леонида Алимова подготовят эскиз спектакля "Любить по-русски!". Литературной основой спектакля станут известные монологи из классических произведений великих русских писателей.