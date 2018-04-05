Псковские пограничники прогнозируют очереди грузовиков на границе с Латвией

05.04.18 09:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Псковские пограничники предупреждают о возможном увеличении грузового потока и формировании очередей перед МАПП "Бурачки" на российско-латвийской границе.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области, это связано с введением до 20 апреля на территории Белоруссии сезонных ограничений нагрузок на одиночную ось грузовых автомобилей.

"Во избежание задержек, простоя, возможной порчи перевозимых товаров и грузов настоятельно рекомендуем водителям большегрузных транспортных средств ознакомиться со списком попавших под ограничения дорог, учитывать формирование очередей перед международным автомобильным пунктом пропуска "Бурачки" и заранее выбирать альтернативные логистические маршруты следования", - отметили в пресс-службе псковских пограничников.