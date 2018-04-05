Второй за неделю случай АЧС выявлен в охотхозяйстве в Белгородской области

05.04.18 09:27

© РИА Новости. Александр Кондратюк

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Вирус АЧС обнаружен в пробах биоматериала диких кабанов, добытых на территории охотничьего хозяйства "Изрубное" ЗАО "Приосколье" Новооскольского района Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

"Это второй за неделю случай выявления вируса АЧС у диких кабанов в этом охотхозяйстве", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

В настоящее время в неблагополучном районе работают специалисты госветслужбы Белгородской области под контролем регионального управления Россельхознадзора.

В связи со сложившейся ситуацией Россельхознадзор просит население "проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о случаях заболевания и/или падежа свиней и диких кабанов для предотвращения распространения вируса на территории области и возникновения новых очагов", - говорится в сообщении.

Опасность распространения АЧС в Белгородской области связана с тем, что регион является одним из ведущих производителей свинины в РФ. Здесь расположены крупные свиноводческие комплексы агрохолдингов "Русагро" и "Мираторг". На их площадках уже было зарегистрировано это опасное заболевание, против которого нет вакцины. Единственный способ остановить АЧС - это уничтожение всего поголовья в очаге заболевания.

По оценке Россельхознадзора, ущерб "Русагро" и "Мираторга" от уничтожения поголовья свиней в очагах заболевания составил 450 млн рублей.

По данным Минсельхоза, в Белгородской области насчитывается 5 млн голов свиней из общероссийского поголовья в 23 млн голов.