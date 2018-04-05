Тверская область вдвое увеличила выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы

05.04.18 09:29

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду на заседании регионального правительства объявил о том, что в регионе в два раза - до 5 тыс. рублей, - увеличена единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Победы, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приняли решение повысить выплату в два раза. Ветераны Великой Отечественной войны - это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сделали для нас: сохранили свободу и независимость нашей страны", - прокомментировал И.Руденя это решение журналистам.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, в 2018 году выплата предусмотрена для 3368 человек.

"Ежегодно поддержку ко Дню Победы получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В прошлом году размер выплаты составил 2,5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, помимо денежных выплат, для ветеранов в регионе предусмотрен ряд других мер поддержки. В 2017 году более 1430 ветеранов Великой Отечественной войны воспользовались социальным такси, получили помощь в ремонте жилья, прохождении диспансеризации, обеспечении лекарственными препаратами на дому и др.

"В работу активно включены волонтеры, которые помогают пожилым людям в уборке домов, квартир и приусадебных участков. Поддержку в ходе добровольческих акций в 2017 году получили более 2800 ветеранов", - добавили в пресс-службе.