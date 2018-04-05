Поврежденные в результате уборки снега крыши в Москве будут отремонтированы в ближайшие недели - Собянин

05.04.18 09:34

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Крыши домов в столице, поврежденные при очистке кровель от снега, отремонтируют в ближайшие недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "ТВЦ" в среду.

"Зима была тяжелая, снега было много, и при уборке снега с крыш некоторые крыши действительно были повреждены", - сказал он.

По словам С.Собянина, в настоящее время проводится мониторинг состояния кровель.

"В ближайшие недели будет исправлено то, что наделано, так, чтобы не было протечек. Не надо ждать никаких капитальных ремонтов", - добавил мэр.