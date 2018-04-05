Фронтальные проверки московских ТЦ завершатся в течение 10 дней - Собянин

05.04.18 09:37

© РИА Новости. Александр Кондратюк

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Проверки всех крупных торговых центров Москвы на соответствие нормам пожарной безопасности завершатся в течение десяти дней, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город" телеканала "ТВЦ" в среду.

"Проверки фронтальные всех крупных торговых центров проводятся, особенно там, где есть дети. Думаю, что в течение десяти дней эти проверки будут завершены", - сказал С.Собянин.

Кроме того, в связи с последними трагическими события в Кемерово он заявил о необходимости дальнейшей борьбы с самостроем в столице, который представляет потенциальную опасность. "Случись что, отвечать придется властям", - отметил мэр.

Он также оценил работу пожарных при пожаре в ТЦ "Персей" на востоке столице в среду днем на "отлично".

С.Собянин отметил, что при пожаре в "Персее" сработали системы пожарной безопасности, а спасатели прибыли в считанные минуты. Вместе с тем, один человек в результате пожара погиб, и С.Собянин выразил соболезнования его родным и близким.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Пожар в Москве в торговом центре "Персей для детей" произошел 4 апреля. В результате один человек погиб, двое пострадали. Из здания было эвакуировано 600 человек.