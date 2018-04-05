Завершен монтаж аэродинамических обтекателей автодорожной арки Крымского моста

05.04.18 09:45

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Строители завершили установку обтекателей, минимизирующих воздействие ветра, по фасаду автодорожной арки моста через Керченский пролив, сообщил информационный центр проекта в четверг.

"Это 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный "карниз" по фасаду арки", - сказал заместитель директора по проектированию "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург" Виктор Галас. Его слова приводятся в пресс-релизе "Крымского моста".

Для Керченского пролива штормовые условия с высокими скоростями ветра - стандартное явление. "Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета в исключительных случаях может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей - как крыло самолета", - пояснил В.Галас.

Обтекатели монтировались непосредственно с арочного пролета, без ограничений для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу.

Одновременно на автодорожной арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги: установлены все 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения - барьерное ограждение.

Также завершается нанесение гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 км) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых машин и автобусов по мосту откроется в мае нынешнего года, грузовиков - в декабре; поездов - 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.