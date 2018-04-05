На горнолыжном комплексе и руднике в Хибинах спустят лавины

05.04.18 09:50

© РИА Новости. Игорь Агеенко

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Хибинах на территории Восточного рудника АО "Апатит" (входит в группу "ФосАгро") и дочернего горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" в четверг пройдут принудительные спуски лавин, сообщает администрация Кировска (Мурманская область).

С 12.00 мск начнутся работы по принудительному спуску лавин в трех лавинных очагах на руднике, с 18.00 мск - на территории горнолыжного комплекса в лавиноопасной зоне на северном склоне горы Айкуайвенчорр.

В администрации отмечают, что при этом в опасную зону попадают три маршрута для катания и нижняя станция буксировочного подъемника. По этой причине нахождение людей в районах проведения работ запрещено.

По данным городской службы лавинной безопасности, сейчас в Хибинах установлена значительная, третья из пяти, степень лавинной опасности. За сутки в горах сошло четыре самопроизвольных лавины.