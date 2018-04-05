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05.04.18 09:58

Минпромторг предложил ввести маркировку продуктов питания

© РИА Новости. Михаил Мордасов
5 апреля. Interfax-Russia.ru- Минпромторг РФ направил в правительство письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

В перечень кроме непродовольственных товаров (духи, шины, блузки, пальто, бытовая химия, постельное белье) попали продукты питания: детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, молочная продукция.

Обсуждения перечня идут постоянно, заявил изданию федеральный чиновник, участвующий в них: это наиболее широкий из предложенных ранее вариантов, окончательного решения правительства нет.

Составить перечень в конце февраля поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов, говорится в письме.

В настоящее время в России действует маркировка меховых изделий RFID-метками, запущен пилотный проект по маркировке лекарств.

С 15 января начался эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий. На пачку сигарет методом прямой печати будет наноситься цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота будет осуществляться на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных. С 1 июня планируется запустить эксперимент по маркировке обуви.

В планах Минпромторга с 2018 года расширить перечень маркируемых товаров: "это касается верхней одежды, курток, блузок, сорочек, туалетной воды, духов, фотокамер и колесных дисков", говорил в прошлом году глава ведомства Денис Мантуров.

Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров. Оператором системы может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

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