Готовы к диалогу: Москва настаивает на участии в расследовании "дела Скрипалей"
  
С двух голов на одну: Екатеринбургом будет управлять "сильный", но назначаемый мэр
   
Приравняли к пиратству: в Крыму пообещали ответить на провокацию с арестом судна "Норд"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
05.04.18 10:10

РФ призывает США совместно урегулировать вопросы переоборудования американских ракет в рамках СНВ

© РИА Новости. Алексей Куденко
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва призывает Вашингтон совместно урегулировать вопросы, связанные с переоборудованием американских носителей в рамках договора СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы завершили процесс ликвидации российских запасов химического оружия, выполнили все свои обязательства по договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений и призываем Соединенные Штаты в соответствии с предусмотренными в этом договоре процедурами совместно отрегулировать вопрос, связанные с переоборудованием части американских стратегических носителей", - сказал С.Лавров, выступая на конференции по международной безопасности в Москве.

По словам министра, у России вызывает глубокую озабоченность политика США по снижению порога применения ядерного оружия и нежелание Вашингтона вести дискуссию по проблемам кибербезопасности.

"Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений", - сказал С.Лавров в четверг, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

По его словам, "звучат идеи о том, чтобы в рамках НАТО подвести под статью пять Вашингтонского договора проблемы, возникающие в киберпространстве".

"При этом наши настойчивые призывы начать профессиональный разговор по мерам доверия и противодействию угрозам в этой сфере не находят позитивного отклика ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе", - отметил глава МИД РФ.

Касаясь ситуации в Сирии и в других странах Ближнего и Среднего Востока, С.Лавров сказал: "Создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранять на этом огромном геополитическом пространстве состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США в регионе для продвижения своей односторонней повестки дня".

Глава МИД РФ заявил также, что "в сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства, подрыв паритета, наращиваются усилия по развертыванию в глобальной системе противоракетной обороны, накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО вблизи российских границ".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.04.18 15:55
Тверской суд Москвы арестовал денежные средства братьев Магомедовых
.
  05.04.18 10:56
Мосбиржу уличили в использовании инсайдерской информации
.
  05.04.18 09:40
Информационный центр НАТО в Москве продолжит работу
.
  05.04.18 09:37
Фронтальные проверки московских ТЦ завершатся в течение 10 дней - Собянин
.
  05.04.18 09:34
Поврежденные в результате уборки снега крыши в Москве будут отремонтированы в ближайшие недели - Собянин
.
  05.04.18 09:31
Весной в Москве высадят 4,5 тыс. деревьев
.
  04.04.18 14:41
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено в связи с пожаром в ТЦ "Персей"
.
  04.04.18 13:43
Координировать тушение пожара в ТЦ "Персей" будет глава столичного МЧС
.
  04.04.18 11:57
Сезон развода караулов президентского полка открывается в Кремле 14 апреля
.
  04.04.18 09:59
Почти 40 застройщиков Москвы получили с начала года заключения о соответствии долевому законодательству


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket