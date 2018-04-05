РФ призывает США совместно урегулировать вопросы переоборудования американских ракет в рамках СНВ

05.04.18 10:10

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва призывает Вашингтон совместно урегулировать вопросы, связанные с переоборудованием американских носителей в рамках договора СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы завершили процесс ликвидации российских запасов химического оружия, выполнили все свои обязательства по договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений и призываем Соединенные Штаты в соответствии с предусмотренными в этом договоре процедурами совместно отрегулировать вопрос, связанные с переоборудованием части американских стратегических носителей", - сказал С.Лавров, выступая на конференции по международной безопасности в Москве.

По словам министра, у России вызывает глубокую озабоченность политика США по снижению порога применения ядерного оружия и нежелание Вашингтона вести дискуссию по проблемам кибербезопасности.

"Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений", - сказал С.Лавров в четверг, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

По его словам, "звучат идеи о том, чтобы в рамках НАТО подвести под статью пять Вашингтонского договора проблемы, возникающие в киберпространстве".

"При этом наши настойчивые призывы начать профессиональный разговор по мерам доверия и противодействию угрозам в этой сфере не находят позитивного отклика ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе", - отметил глава МИД РФ.

Касаясь ситуации в Сирии и в других странах Ближнего и Среднего Востока, С.Лавров сказал: "Создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранять на этом огромном геополитическом пространстве состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США в регионе для продвижения своей односторонней повестки дня".

Глава МИД РФ заявил также, что "в сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства, подрыв паритета, наращиваются усилия по развертыванию в глобальной системе противоракетной обороны, накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО вблизи российских границ".