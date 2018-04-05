Специалисты с вертолета высчитывают запасы снега в горах Хакасии, где ожидается ухудшение паводковой ситуации

05.04.18 10:08

Фото с сайта правительства Республики Хакасия

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Республики Хакасия стабилизировали паводковую ситуацию в большинстве сел, подвергшихся подтоплению во время половодья, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.

"Благодаря принятым мерам ситуацию в большинстве подтопленных населенных пунктов удалось стабилизировать. К выходным резкое потепление спровоцирует активное снеготаяние, которое может снова привести к подтоплению.(...) В четверг комиссия на вертолете МИ-8 проводит авиационную разведку снегозапасов в горной местности (Таштыпский район, Абаза) для составления прогноза о дальнейшем развитии паводковой обстановки", - говорится в сообщении.

По данным властей, в селе Аскиз в настоящее время проводится откачка воды с четырех приусадебных участков. В большинстве населенных пунктов Бейского района удалось стабилизировать ситуацию: всего там подтоплены 13 жилых домов и порядка 80 приусадебных участков.

"Пока заморозки замедляют таяние снега. Активное снеготаяние может снова привести к подтоплению населенных пунктов, участков автодорог, размыву дамб", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, с 21 марта из-за теплой погоды и интенсивного снеготаяния в Хакасии осложнилась паводковая обстановка. Талые воды подтопили низины, приусадебные участки, жилые дома, участки автодорог и мосты на территориях Абазы, Алтайского, Аскизского, Бейского, Усть-Абаканского и Ширинского районов.

С 28 марта в регионе введен режим ЧС.

В общей сложности в зоне паводка оказалось 23 населенных пункта.