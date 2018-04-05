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05.04.18 10:17

Сахалинский Углегорск остался без водоснабжения

© РИА Новости. Максим Богодвид
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Город Углегорск (западное побережье Сахалина - ИФ), в котором проживают более 12 тыс. человек, с вечера среды остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе, с начала недели в городе были закрыты все детсады из-за грязной воды, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" первый заместитель главы Углегорского городского округа Андрей Серов.

"Вечером в среду рванул водовод, ведется его восстановление. Ориентировочно окончание работ - сегодня в 17:00 местного времени, возможно, раньше. Причины аварии устанавливаются. По одним сведениям, авария произошла из-за гидроудара, по другим - кто-то там что-то зацепил. Без воды с вечера среды находится весь город", - сообщил он.

По его словам, поврежденный водовод - железобетонная труба японской постройки (уложенная еще до Второй мировой войны - ИФ). На соцобъекты и для населения вода подвозится.

Собеседник также сообщил, что с понедельника в Углегорске были закрыты все детсады из-за грязной водопроводной воды.

"Детсады закрыты из-за качества воды. Садики на подвозной воде работать не могут, поэтому санэпидстанция дала рекомендации о необходимости приостановки работы детских садов", - пояснил А.Серов. По этой же причине сокращены занятия в местных школах.

По данным заместителя главы городского округа, проведенные мероприятия позволили снизить мутность воды, ее анализы направлены на исследование, после чего детсады планировалось открыть, но авария на водоводе внесла коррективы.

Собеседник пояснил, что проблема с качеством воды в городе периодически возникает в весенне-осенний период по разным причинам - "то паводки из-за дождей, то от работы углеразрезов".

В настоящее время, по его словам, правоохранители выясняют причины "избыточной мутности воды", из-за чего закрыли детсады. Перед аварией с водоводом в городе была введена сеансовая подача воды, так как "останавливали на определенное время водоснабжение, прочищали фильтры и опять запускали".

С окончанием ремонтных работ на поврежденном водоводе сеансовую подачу воды в Углегорске собираются снять и при лабораторном подтверждении качества водопроводной воды - возобновить работу детсадов.

"Аварию устраним, все запустим", - заключил А. Серов.

Жители Углегорска на сахалинском интернетпортале сообщают о регулярных проблемах с качеством воды (вода, по их данным, идет то черная, то с песком). Проблему качества воды они связывают с работой крупнейшего в регионе Солнцевского углеразреза.

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