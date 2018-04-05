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05.04.18 10:22
Пожары за сутки охватили более 20 тыс. га леса на Дальнем Востоке
"За сутки площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 20,2 тыс. га. Практически вся она пришлась на Амурскую область - 18,9 тыс. га", - сообщила в четверг пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.
Уточняется, что 24 лесных пожара полыхали в Приморье, 23 - в Амурской области, пять - в Еврейской автономной области, один в Хабаровском крае.
Пожары в лесах тушили 795 человек, в распоряжении которых была 151 единица наземной техники, было задействовано три воздушных судна.
С начала пожароопасного периода в Дальневосточном федеральном округе произошло 150 лесных пожаров на площади 37,3 тыс. га. За аналогичный период 2017 года в округе было зарегистрировано 119 пожаров на площади 54,7 тыс. га.
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