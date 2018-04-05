Пожары за сутки охватили более 20 тыс. га леса на Дальнем Востоке

05.04.18 10:22

© РИА Новости. Валерий Мельников

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Лесопожарные службы за сутки потушили 15 из 53 пожаров в регионах Дальневосточного федерального округа.

"За сутки площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 20,2 тыс. га. Практически вся она пришлась на Амурскую область - 18,9 тыс. га", - сообщила в четверг пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Уточняется, что 24 лесных пожара полыхали в Приморье, 23 - в Амурской области, пять - в Еврейской автономной области, один в Хабаровском крае.

Пожары в лесах тушили 795 человек, в распоряжении которых была 151 единица наземной техники, было задействовано три воздушных судна.

С начала пожароопасного периода в Дальневосточном федеральном округе произошло 150 лесных пожаров на площади 37,3 тыс. га. За аналогичный период 2017 года в округе было зарегистрировано 119 пожаров на площади 54,7 тыс. га.