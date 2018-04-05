Правительство РФ выделит 3,7 млрд рублей на развитие Череповца

05.04.18 10:24

© РИА Новости. Илья Питалев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - На развитие дорожной сети и социальной инфраструктуры города Череповца Вологодской области в ближайшие два года будет направлено 3,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Череповцу выделен первый федеральный транш объемом 100 миллионов рублей на строительство нового моста через Шексну. Это колоссальный проект, реализация которого даст новый импульс развитию города", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова.

По информации пресс-службы, общая стоимость мостового перехода через Шексну составляет порядка 16 млрд рублей. Проект планируется реализовать в три этапа и завершить до 2023 года

В числе крупных инфраструктурных проектов, которые будут реализованы в Череповце в ближайшие годы, губернатор также назвал завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию в 2018 году двух детских садов (74,5 млн руб.), строительство двух новых детских садов в Зашекснинском районе (564 млн руб.), завершение строительства новой школы на 1500 мест (1 млрд руб.), продолжение создания туристско-рекреационного кластера "Центральная городская Набережная" (148 млн руб.), продолжение развития дорожной сети города (310 млн руб.), завершение капитального ремонта "Северного моста" (71 млн руб.).

О.Кувшинников добавил, что в каждом районе Череповца будут построены четыре многофункциональных центра физкультуры, спорта и здоровья На эти цели выделят порядка 100 млн рублей.

С 2013 года безвозмездные поступления в бюджет Череповца составили 17,4 млрд рублей, более 15 млрд из которых - средства региональной казны. В том числе за счет этой финансовой помощи в городе было построено, реконструировано и отремонтировано более 20 объектов социальной инфраструктуры, отмечают в пресс-службе.