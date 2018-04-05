Около 10 тыс. добровольцев помогут бороться с природными пожарами в Ростовской области

05.04.18 10:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Добровольные подразделения по тушению пожаров организованы при каждой пожарной части в Ростовской области, сообщил журналистам директор областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Панов.

"Этот год объявлен годом волонтерства, мы активно занимаемся нашими добровольцами. Каждая наша пожарная часть в зоне своей ответственности имеет список добровольцев. Всего в Ростовской области организована деятельность 453 добровольных пожарных дружин, в состав которых входит около 10 тыс. человек", - сказал С.Панов.

Он отметил, что добровольцы первыми привлекаются к обнаружению и первоначальной локализации ландшафтных и природных пожаров. Их оснащение, обучение и обеспечение - одно из важных направлений в борьбе с пожарами на территории Ростовской области.

По словам С.Панова, согласно решению губернатора области, также проходит обновление материально-технической базы и в профессиональных подразделениях. В рамках подготовки к ЧМ-2018 были закуплены два пожарных катера для тушения камыша в труднодоступных местах, а также три самоходные амфибии для удаления камышей и мелкой растительности в районе стадиона "Ростов-Арена".

Свою подготовку профессиональные и добровольные пожарно-спасательные подразделения Ростовской области продемонстрируют в рамках масштабных учений по противодействию природным пожарам в середине апреля.

"На настоящее время завершена разработка планирующих документов на территории области, по каждому муниципалитету разработаны и согласованы планы привлечения сил и средств на случай возникновения природных и лесных пожаров. А 19 апреля мы проведем учения по всей Ростовской области, чтобы оценить качество подготовки к пожароопасному сезону", - добавил С.Панов.