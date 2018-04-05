Закрыта ледовая переправа между Чувашией и Нижегородской областью

05.04.18 10:37

© РИА Новости. Владимир Смирнов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Проезд по автомобильной ледовой переправе через реку Суру, расположенной на границе Нижегородской области и республики Чувашия, закрыт в связи с установившейся теплой погодой.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области сообщает в четверг, что из-за повышения температуры воздуха ледовый покров на реке стал разрушаться, появились полыньи.

В связи с этим принято решение о закрытии переправы. На съездах на лед созданы искусственные препятствия, а на подъезде к переправе выставлены запрещающие знаки.

Переправа через Суру - единственная автомобильная ледовая переправа, действовавшая в Нижегородской области этой зимой.