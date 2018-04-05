Ульяновскую фирму заподозрили в ненадлежащей очистке крыши от снега, из-за чего пострадала школьница

05.04.18 10:40

© РИА Новости. Максим Блинов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения травмы десятилетней девочкой из-за падения на нее снежной наледи с крыши дома в поселке Октябрьский Ульяновской области.

Региональное СУ СКР сообщает в четверг, что обслуживание этого дома осуществляет ООО "Комстройсервис", "руководство которого своевременно не организовало проведение работ по очистке кровли от снега".

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках его расследования в управляющей компании изъята документация.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник в поселке Октябрьский Радищевского района. Пострадавшая девочка была госпитализирована.