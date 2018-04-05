Ледовые переправы закрыли на реке Тобол в Тюменской области

05.04.18 10:43

© РИА Новости. Вадим Жернов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области в связи с потеплением начали закрывать ледовые переправы на крупных реках региона, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Так, первые три переправы, проезд по которым стал опасным из-за подтаявшего льда, закрыли на реке Тобол в Ярковском районе.

При этом в пресс-релизе подчеркивается, что из-за холодного марта в этом году закрытие переправ происходит позже, чем в прошлом году.

По данным МЧС, с начала апреля, когда днем столбик термометра стал подниматься до плюс 1-3 градусов, начал расти и уровень воды в крупных реках, протекающих по территории области. Так, уровень воды в Тоболе в Тобольском и Ярковском районах за 3-4 апреля поднялся на 2 см.

Растет и уровень воды на Иртыше в Уватском районе. По данным районной единой дежурно-диспетчерской службы, в селе Демьянское за прошедшие сутки вода в реке поднялась до 8 см.

Между тем, в Тобольске уровень в Иртыше пока не поднимается, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Урал" в городской службе обеспечение безопасности на воде.

"Тем не менее, грузоподъемность ледовой переправы через Иртыш в Тобольске для грузовых машин понизили с 60 тонн до 40, для легковых - с 15 тонн до 5 тонн", - сказал сотрудник службы.

Ранее сообщалось, что в Ишиме с 1 апреля начался постепенный подъем воды в реках Карасуль и Мергень.