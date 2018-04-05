Более 1 тыс. кровель отремонтируют в Петербурге по технологии "холодный чердак", предотвращающей образование сосулек

05.04.18 11:01

© РИА Новости. Алексей Даничев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поручил выполнить в 2018 году комплекс мер по снижению риска образования наледи и сосулек на потенциально опасных кровлях, сообщает пресс-служба жилищного комитета в среду.

"Администрациями районов совместно с жилищным комитетом составлен план на 2018 год. В него вошли 1738 домов, это 35,8% от количества потенциально опасных кровель", - говорится в сообщении комитета.

Работы по нормализации температурно-влажностного режима предполагают изоляцию верхнего розлива систем теплоснабжения с применением минеральных цилиндров из базальтового волокна, вывод канализационных вытяжек за пределы кровли, теплоизоляция чердачных перекрытий, восстановление прикарнизных продухов.

Как отмечают в комитете, проведение таких работ на чердаках позволит в дни обильных снегопадов выиграть время на уборку крыш от снега без угрозы образования наледи и сосулек.

"Помимо этого еще 337 домов с жесткими кровлями включены в краткосрочный план капитального ремонта кровель на 2018 год. Как показывает практика, кровли, отремонтированные по технологии "холодный чердак", не обрастают наледью в течение зимы", - отмечает Смольный.

Полностью работы, которые вошли в план 2018 года, должны завершиться к декабрю.

Сейчас в Петербурге в общей сложности 4853 потенциально опасных образованием наледи кровель. В прошлом году их было на 207 больше. В основном это скатные металлические кровли в центральной части города. Общее количество кровель, которые необходимо очищать от снега, превышает 13,5 тыс.